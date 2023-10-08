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Из-за подозрения на утечку газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт

11:50 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена в связи с подозрением на утечку. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании — оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid.

«8 октября 2023 года компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 2:00 (совпадает с мск — прим. ТАСС) заметили необычное падение давления в морском газопроводе между двумя странами. На основании наблюдений возникли подозрения, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дал течь», — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что утечку удалось остановить. Поставки газа сейчас осуществляются через плавучий терминал СПГ в финском порту Инкоо. Ведется расследования причин случившегося.

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