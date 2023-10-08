Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуацию на 1-2 дня
12:20 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, граждан, проживающих в приграничных областях, призвали эвакуироваться на 1-2 дня.
Ранее ливанское агентство Al Watanyia сообщало об ударах Израиля по пограничному сектору Бастара на юге Ливана. Обстрел возобновился после того, как активисты шиитской партии «Хезболлах» установили палатки в этом районе.
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