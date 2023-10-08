Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуацию на 1-2 дня

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители севера Израиля получили рекомендацию покинуть свои дома из-за опасения эскалации на границе с Ливаном. Об этом сообщила газета «Едиот ахронот».



По ее информации, граждан, проживающих в приграничных областях, призвали эвакуироваться на 1-2 дня.



Ранее ливанское агентство Al Watanyia сообщало об ударах Израиля по пограничному сектору Бастара на юге Ливана. Обстрел возобновился после того, как активисты шиитской партии «Хезболлах» установили палатки в этом районе.







