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НОВОСТИ

Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуацию на 1-2 дня

12:20 08.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители севера Израиля получили рекомендацию покинуть свои дома из-за опасения эскалации на границе с Ливаном. Об этом сообщила газета «Едиот ахронот».

По ее информации, граждан, проживающих в приграничных областях, призвали эвакуироваться на 1-2 дня.

Ранее ливанское агентство Al Watanyia сообщало об ударах Израиля по пограничному сектору Бастара на юге Ливана. Обстрел возобновился после того, как активисты шиитской партии «Хезболлах» установили палатки в этом районе.



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