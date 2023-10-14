Число военных, патрулирующих улицы городов Франции может быть увеличено до 7 тыс

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон на срочном совещании после убийства школьного учителя в коммуне Аррас на севере страны поручил задействовать до 7 тыс. военных для охраны порядка на улицах городов республики. Об этом сообщила радиостанция RTL.

Согласно ее информации, сбор военнослужащих для участия в операции «Сентинель» будет проводиться «с сегодняшнего дня до вечера понедельника», они будут патрулировать улицы «до дальнейшего уведомления».

Данная операция была начата еще в 2015 году по распоряжению занимавшего тогда пост президента Франции Франсуа Олланда после серии терактов во французской столице. На постоянной основе в Париже и ряде других городов улицы патрулируют 3 тыс. военнослужащих.