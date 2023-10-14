Число военных, патрулирующих улицы городов Франции может быть увеличено до 7 тыс
10:25 14.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно ее информации, сбор военнослужащих для участия в операции «Сентинель» будет проводиться «с сегодняшнего дня до вечера понедельника», они будут патрулировать улицы «до дальнейшего уведомления».
Данная операция была начата еще в 2015 году по распоряжению занимавшего тогда пост президента Франции Франсуа Олланда после серии терактов во французской столице. На постоянной основе в Париже и ряде других городов улицы патрулируют 3 тыс. военнослужащих.
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