МИД Азербайджана: Документы ПАСЕ подстрекают Армению к агрессии и реваншизму
10:40 14.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Решительно отвергаем и осуждаем принятую ПАСЕ 12 октября резолюцию номер 2 517 (2023) и рекомендацию номер 2 260 (2023)», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. Как считают в Баку, ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала неспособность непредвзятого подхода к Азербайджану.
«Эти документы не только откровенно противоречат основным решениям и документам Совета Европы, подтверждающим его обязательства, связанные с уважением норм и принципов международного права, в частности, независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств-членов в рамках их международно признанных границ, но и подстрекают Армению к очередной агрессии против Азербайджана и реваншизму», — подчеркивается в комментарии МИД.
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