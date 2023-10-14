МИД Азербайджана: Документы ПАСЕ подстрекают Армению к агрессии и реваншизму

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Азербайджана осудил принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюцию по ситуации вокруг Карабаха, посчитав ее предвзятой.

«Решительно отвергаем и осуждаем принятую ПАСЕ 12 октября резолюцию номер 2 517 (2023) и рекомендацию номер 2 260 (2023)», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. Как считают в Баку, ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала неспособность непредвзятого подхода к Азербайджану.

«Эти документы не только откровенно противоречат основным решениям и документам Совета Европы, подтверждающим его обязательства, связанные с уважением норм и принципов международного права, в частности, независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств-членов в рамках их международно признанных границ, но и подстрекают Армению к очередной агрессии против Азербайджана и реваншизму», — подчеркивается в комментарии МИД.