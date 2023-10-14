0
0
0
НОВОСТИ

ВМС США объяснили причины задержки отправки второго авианосца в Средиземное море

11:45 14.10.2023 Источник: Интерфакс

Задержка отправки американской авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower в район Средиземного моря, который должен был выйти в пятницу с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния, вызвана необходимостью его дополнительной подготовки, сообщили ВМС США.

"Отправление было отложено, чтобы гарантировать, что корабль будет в максимальной готовности, когда он присоединится к частям ударной группы", - заявила офицер по связям с общественностью 2-го оперативного флота США Лара Боллинджер. При этом ВМС США не уточнили, когда авианосец отправится в поход.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:45 14.10.2023
ВМС США объяснили причины задержки отправки второго авианосца в Средиземное море
0
17
09:00 14.10.2023
Боевикам ХАМАС было дано задание «убивать как можно больше людей» - СМИ
0
71
19:45 13.10.2023
Дополнительные системы ПВО Зеленский просит на зиму «в аренду»
0
154
18:45 13.10.2023
Глава Еврокомиссии: Европа стоит на стороне Израиля
0
152
17:00 13.10.2023
Великобритания разместит более 20 тыс. военных в Северной Европе в 2024 году — Reuters
0
156
16:32 13.10.2023
Потери ВСУ за неделю на купянском направлении составили свыше 830 военных
0
186
16:00 13.10.2023
Два украинских беспилотника перехвачены над Белгородской и Брянской областями
0
168
13:20 13.10.2023
Телеканал Al Jazeera утверждает, что израильские танки наносят удары по Газе
0
179
12:32 13.10.2023
Сотни тысяч граждан Украины пытаются избежать мобилизации, сообщила замминистра обороны
0
234
12:20 13.10.2023
Глава Пентагона прилетел в Израиль
0
191

Возврат к списку