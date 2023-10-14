ВМС США объяснили причины задержки отправки второго авианосца в Средиземное море
11:45 14.10.2023 Источник: Интерфакс
Задержка отправки американской авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower в район Средиземного моря, который должен был выйти в пятницу с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния, вызвана необходимостью его дополнительной подготовки, сообщили ВМС США.
"Отправление было отложено, чтобы гарантировать, что корабль будет в максимальной готовности, когда он присоединится к частям ударной группы", - заявила офицер по связям с общественностью 2-го оперативного флота США Лара Боллинджер. При этом ВМС США не уточнили, когда авианосец отправится в поход.
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