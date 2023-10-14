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НОВОСТИ

Закон о ратификации Римского статута МУС подписан президентом Армении

12:20 14.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Соответствующая информация размещена на сайте главы государства.

«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда», — указывается в тексте.

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