Руководство Лувра объявило, что музей останется закрытым 14 октября в целях безопасности

15:16 Источник: Интерфакс

В Париже музей Лувр объявил, что останется закрытым в течение всей субботы в целях безопасности ввиду возможного риска терактов, сообщают французские СМИ со ссылкой на объявление в соцсети X.

"Мы предпочли (...) эвакуировать посетителей и закрыться на день, чтобы провести необходимые проверки", - объяснил представитель музея.

Он уточнил, что "Лувр получил письменное извещение о риске для музея и его посетителей", поэтому в виде исключения музей закрылся в середине дня.