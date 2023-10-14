Руководство Лувра объявило, что музей останется закрытым 14 октября в целях безопасности
15:16 14.10.2023 Источник: Интерфакс
"Мы предпочли (...) эвакуировать посетителей и закрыться на день, чтобы провести необходимые проверки", - объяснил представитель музея.
Он уточнил, что "Лувр получил письменное извещение о риске для музея и его посетителей", поэтому в виде исключения музей закрылся в середине дня.
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