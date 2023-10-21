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Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок

21:00 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок и США могут построить его.

«Я думаю, что у нас [США] есть возможность сделать это, если мы будем достаточно смелыми и уверенными в себе, чтобы объединить мир так, как этого никогда не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это [мировой порядок] работало довольно хорошо, но теперь <…> нужен новый, новый мировой порядок», — заявил Байден на приеме для сбора средств на избирательную кампанию, речь президента распространила пресс-служба Белого дома.

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