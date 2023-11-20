Средства ПВО РФ сбили пять украинских БПЛА, перехватили три снаряда HIMARS

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять украинских беспилотников, перехватили три реактивных снаряда системы HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Пески Донецкой Народной Республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — указали в ведомстве.