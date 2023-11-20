0
0
95
НОВОСТИ

Средства ПВО РФ сбили пять украинских БПЛА, перехватили три снаряда HIMARS

15:32 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять украинских беспилотников, перехватили три реактивных снаряда системы HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Пески Донецкой Народной Республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — указали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 20.11.2023
Спикер Рады заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены
0
44
16:00 20.11.2023
Объем взаиморасчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 95% — Белоусов
0
68
15:40 20.11.2023
Одиннадцать проектов Сбера получили инвестиционную премию Investment Leaders Award
0
98
15:30 20.11.2023
Более 200 российских и международных спикеров из более чем 10 стран выступят на AI Journey
0
111
15:12 20.11.2023
Зеленский призвал не ждать быстрых перемен в ходе украинского конфликта
0
144
15:00 20.11.2023
Отношения КНР и РФ выдержали испытания сложностями международной обстановки — Си Цзиньпин
0
131
14:32 20.11.2023
Пескову неизвестно о якобы продвигаемой Баку концепции «Западного Азербайджана»
0
210
14:15 20.11.2023
В экочеллендже «БумБатл» приняли участие 2,5 миллиона россиян
0
199
14:12 20.11.2023
Британия назвала важным сотрудничество с Россией на МКС - СМИ
0
197
14:00 20.11.2023
РФ обратила внимание на предвыборные заявления Милея, но будет судить о его делах — Песков
0
256

Возврат к списку