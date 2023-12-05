Более половины россиян намерены поменять работу в 2024 году

10:32 Источник: Известия

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, сколько россиян готовы поменять работу и профессию в 2024 году. Выяснилось, что желающих сделать это 57% и 50% соответственно. Результатами аналитики поделились с «Известиями» 5 декабря.

Так, больше половины россиян (57%) готовы сменить работу в наступающем году, если получат хорошее предложение. 17% настроены точно сменить ее, а 26% не планируют.

Среди критериев, по которым опрошенные готовы выбирать новую работу, лидируют высокая зарплата и финансовое вознаграждение — так ответили 83%. Кроме того, важны адекватный коллектив и руководство (55%), расположение офиса (38%) и гибкий рабочий график (37%).

Только 16% россиян не настроены менять профессию в 2024 году.