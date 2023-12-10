Израильская радиостанция сообщила о примерных сроках конфликта в Газе

10:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в политической системе.

Он отмечает, что после двухмесячного периода интенсивных боев договоренностей о прекращении огня в Газе не предполагается, а локальные операции на территории сектора будут проводиться армейскими подразделениями, которые останутся внутри палестинского анклава. По оценкам собеседника Kan, Израиль в течение этих двух месяцев будет продолжать попытки продвигать дополнительные сделки по освобождению похищенных радикалами 7 октября и удерживаемых в секторе заложников.