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НОВОСТИ

ЕБРР удвоит ежегодную финансовую помощь Украине до 3 млрд евро

12:00 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) удвоит ежегодную финансовую помощь Украине и доведет ее до 3 млрд евро после увеличения уставного капитала на 4 млрд евро. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам президента ЕББР Одиль Рено-Бассо, «увеличение нашего капитала при значительной поддержке акционеров является признаком того, что помощь [Украине] не ослабнет».

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