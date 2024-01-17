Израильские силы штурмуют город Тулькарм на Западном берегу Иордана

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля ведет штурм города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские силы наступают на город с нескольких сторон.

Столкновения с использованием стрелкового оружия и взрывных устройств продолжаются в лагере беженцев Балата. Как утверждают в Палестинском обществе Красного Полумесяца, израильские военные препятствуют работе бригад скорой помощи.