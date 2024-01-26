Ответный удар Пакистана по территории Ирана стал сигналом для Индии — премьер Пакистана
11:05 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удар Пакистана по базам террористов на территории Ирана в ответ на нарушение этой страной пакистанского воздушного пространства стал «сигналом для Индии и всего региона». Об этом заявил и. о. премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар в интервью журналистам.
«[После нарушения воздушного пространства] у Пакистана не осталось другого выбора, кроме ответа Ирану. Ответ определенно стал сигналом для Индии и всего региона», — приводит газета The News International слова и. о. главы кабмина.
«Это было трудное решение, поскольку мы готовы немедленно отреагировать на такие действия со стороны Индии. Но с Ираном у Пакистана нет пограничного конфликта. Весь мир смотрел на Пакистан, чтобы увидеть, как мы реагируем на подобные нарушения», — добавил Какар.
Отвечая на вопрос, как избежать подобных ситуаций, премьер-министр подчеркнул, что как Пакистан, так и Иран должны задействовать все разведывательные и военные каналы, чтобы стабилизировать ситуацию на границе двух стран.
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