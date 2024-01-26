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ЕС может лишить Венгрию права голоса, если она продолжит блокировать помощь Украине — Politico

11:20 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен лишить Венгрию права голоса, если премьер-министр страны Виктор Орбан будет продолжать блокировать помощь Украине. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

«Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение (о бюджете ЕС и выделении 50 млрд евро для Украины — прим. ТАСС) на февральском саммите, использование седьмой статьи для лишения Венгрии права голоса может стать допустимым вариантом», — приводит издание слова источника из числа дипломатов стран сообщества. Уточняется, что в этой статье Договора о Европейском Союзе речь идет о том, что государства сообщества могут приостановить право голоса страны-члена, а также «применить иные ограничения в отношении ее прав», если будет установлено, что она «серьезно нарушает основополагающие принципы» ЕС.

В Брюсселе понимают, что без финансовой помощи ЕС работа украинских государственных органов невозможна, утверждает газета. Положение Киева осложняется и тем, что Вашингтон «все более неохотно» выделяет деньги на нужды Украины.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14–15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024–2027 годы, предусматривавшие выделение Украине 50 млрд евро.

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