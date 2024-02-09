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НОВОСТИ

Карлсон рассказал, что его интервью с Владимиром Путиным длилось около двух часов

02:50 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что никаких временных ограничений при интервью с президентом России Владимиром Путиным ему не ставилось.

«На интервью не было установлено временного ограничения. Мы завершили его через более, чем два часа», — сказал он в видео перед началом беседы с российским лидером. «Мы считаем, что это [интервью] стоит рассматривать как искреннее выражение его мнения»

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