ВСМ Москва – Петербург будет стартовым этапом в развитии высокоскоростного ж/д сообщения - Путин
22:10 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, Россия готова к реализации таких проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Обсудим вопросы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, точнее сказать, начало работы по этому направлению. По сути, это пилотный проект, имею в виду строительство на первом этапе ветки Москва — Санкт-Петербург. И она, эта работа, должна стать первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России», — сказал глава государства на совещании по строительству ВСМ в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.
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