Минск обладает всем необходимым, чтобы нанести противнику «неприемлемый ущерб» — Лукашенко

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия располагает всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и нанести противнику «неприемлемый ущерб». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

«Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб», — приводит его слова агентство БелТА.

Он напомнил, что на территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие. «Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника», — подчеркнул Лукашенко.