Минск обладает всем необходимым, чтобы нанести противнику «неприемлемый ущерб» — Лукашенко
13:20 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия располагает всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и нанести противнику «неприемлемый ущерб». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
«Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб», — приводит его слова агентство БелТА.
Он напомнил, что на территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие. «Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника», — подчеркнул Лукашенко.
НОВОСТИ
- 14:12 20.02.2024
- Внешнего вмешательства при сбое в доменной зоне .RU/.РФ не обнаружено — Минцифры
- 14:00 20.02.2024
- РФ не воспринимает требования Борреля о расследовании по Навальному — Песков
- 13:32 20.02.2024
- Заболеваемость ковидом в РФ увеличилась на 2,6% за неделю
- 13:05 20.02.2024
- ВСУ ударили по центру Донецка, есть погибшие и раненые
- 13:00 20.02.2024
- Украине еще год назад нужно было заключить соглашение о мире, считает Маск
- 12:32 20.02.2024
- Кузьминов стал моральным трупом, еще когда планировал свое грязное преступление — Нарышкин
- 12:20 20.02.2024
- Запад пытается «всеми правдами и неправдами» втянуть Белоруссию в войну — Лукашенко
- 12:05 20.02.2024
- Более 100 депутатов выступили за импичмент президента Бразилии из-за его слов об Израиле
- 12:00 20.02.2024
- Глава МИД Литвы призвал открыто говорить, что дела на Украине идут не очень хорошо
- 11:32 20.02.2024
- Спрос на нефть в мире будет расти как минимум до 2040 года — Новак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать