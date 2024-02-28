Пашинян рассказал, что означает заморозка отношений с ОДКБ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заморозка отношений Армении с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) означает в том числе отсутствие армянского постпреда при ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиции в ходе парламентского часа.

«Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне. Мы до сих пор не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении», — сказал Пашинян.