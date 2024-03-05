Сергей Нарышкин: Скончался Навальный своей смертью, да
21:04 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный умер своей смертью.
Так он ответил на вопрос, были ли причастны к этой смерти какие-либо силы на Западе. «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — сказал глава СВР в эксклюзивном интервью для телеканала «Соловьев Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия-1» и на платформе «Смотрим».
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