Путин: Текущее состояние автобусов в Сочи уже часто не отвечают требованиям жителей и гостей юга РФ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья предложил продумать вопрос комплексного обновления городского общественного транспорта в Сочи.

«Мы с вами встречаемся в Сочи, столице зимних Олимпийских игр 2014 года, в преддверии игр в городе был обновлен парк общественного транспорта. С тех пор прошло уже 10 лет, текущее состояние автобусов, их экологический класс уже часто не отвечают требованиям жителей и гостей юга России, гостей Сочи. В этой связи предлагаю проработать вопрос комплексного обновления городского общественного транспорта в Сочи», — обратился президент к участникам совещания.