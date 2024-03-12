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НОВОСТИ

Арахамия высказал требования к Грузии для нормализации отношений с Украиной

10:00 12.03.2024 Источник: Коммерсант.ru

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отреагировал на обвинения Грузии в недружественных действиях. Он назвал грузинские власти «прокремлевскими» и перечислил требования для нормализации отношений. Это освобождение Михаила Саакашвили, прекращение авиасообщения с РФ и прекращение помощи РФ в «уклонении от санкций».  Коммерсантъ

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