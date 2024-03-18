Общественный штаб: Поддержка Путина на выборах в Москве беспрецедентна

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Предварительные итоги голосования на выборах президента России в Москве позволяют сделать вывод, что в столице отмечен беспрецедентный уровень поддержки Владимира Путина, заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов. «Конечно, эти цифры предварительные, в любом случае стоит говорить о беспрецедентных результатах, беспрецедентные результатах и по явке, - сказал Асафов. - По предварительным данным Московской городской избирательной комиссии – 66% преодолено по явке. И, конечно, мы с вами видим успех кандидата Путина».

По результатам электронного голосования Владимир Путин набрал в Москве 89,1% голосов. У Владислава Даванкова (представляет партию «Новые люди») - 4,4%, у Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,2%, у представителя КПРФ Николая Харитонова – 3,3%.

Выборы президента России проводились с 15 по 17 марта, горожане могли проголосовать как онлайн, так и на традиционных участках.