Компенсировать ущерб от учений НАТО свой стране придется вооруженным силам Норвегии

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения Nordic Response НАТО в Норвегии нанесли ей ущерб в размере до 8 млн норвежских крон ($750 000). Об этом пишет журнал Forsvarets Forum, который издают норвежские вооруженные силы.

По его информации, было получено много жалоб после учений НАТО. Жалобы варьируются от сломанных ограждений до экскрементов солдат на частной земле. Как заявила штабной офицер по охране окружающей среды оперативного штаба Марианна Бё, норвежские вооруженные силы компенсируют ущерб, нанесенный учениями. Счет, вероятно, составит от 3 до 8 млн норвежских крон.