Американцу Блэку предъявлено обвинение в краже со значительным ущербом
10:20 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие предъявило обвинение в краже со значительным ущербом (п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ) американскому военному Гордону Блэку, арестованному во Владивостоке. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
По данным телеканала NBC News, старший сержант Гордон Блэк был расквартирован в Республике Корея и после окончания службы поехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него якобы были романтические отношения. Как сообщили ТАСС в пресс-службе судебной системы Приморья, Блэк арестован по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
«Обвинение ему предъявлено по п. „в“, ч. 2 ст. 158 УК РФ», — уточнили в пресс-службе. Квалификация статьи подразумевает кражу с причинением значительного ущерба, то есть от 5 до 250 тыс. рублей.
По данным полиции Приморья, заявление о краже подала местная жительница, которая находилась в отношениях с американцем. Они познакомились на территории Республики Корея, где она работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком в режиме онлайн, но когда он приехал в Приморский край, у них произошел конфликт. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью к правоохранителям.
Подозреваемого в краже полиция обнаружила в одной из городских гостиниц. К этому времени он уже приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину. Сейчас мужчина содержится во ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Приморскому краю.
НОВОСТИ
- 10:05 08.05.2024
- МВФ предостерег от нарушений в связи с возможным использованием активов РФ на помощь Киеву
- 10:00 08.05.2024
- Хуситы запустили три БПЛА и ракету в направлении Аденского залива — Пентагон
- 09:32 08.05.2024
- Посольство КНР призвало США «не раздувать» концепцию нацбезопасности
- 09:20 08.05.2024
- Пять сотрудников нефтебазы, предварительно, пострадали при ударе ВСУ по Луганску
- 09:05 08.05.2024
- На Украине повреждены энергетические объекты в пяти областях
- 09:00 08.05.2024
- ВАК перейдет под эгиду Российской академии наук
- 22:40 07.05.2024
- США разбираются сейчас с делами двух задержанных в РФ американцев — Белый дом
- 22:00 07.05.2024
- Конфискация замороженных активов РФ откроет ящик Пандоры — глава Euroclear
- 21:20 07.05.2024
- СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского
- 20:40 07.05.2024
- Новый лидер шотландских националистов Джон Суинни возглавил правительство Шотландии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать