Американцу Блэку предъявлено обвинение в краже со значительным ущербом

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие предъявило обвинение в краже со значительным ущербом (п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ) американскому военному Гордону Блэку, арестованному во Владивостоке. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

По данным телеканала NBC News, старший сержант Гордон Блэк был расквартирован в Республике Корея и после окончания службы поехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него якобы были романтические отношения. Как сообщили ТАСС в пресс-службе судебной системы Приморья, Блэк арестован по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

«Обвинение ему предъявлено по п. „в“, ч. 2 ст. 158 УК РФ», — уточнили в пресс-службе. Квалификация статьи подразумевает кражу с причинением значительного ущерба, то есть от 5 до 250 тыс. рублей.

По данным полиции Приморья, заявление о краже подала местная жительница, которая находилась в отношениях с американцем. Они познакомились на территории Республики Корея, где она работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком в режиме онлайн, но когда он приехал в Приморский край, у них произошел конфликт. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью к правоохранителям.

Подозреваемого в краже полиция обнаружила в одной из городских гостиниц. К этому времени он уже приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину. Сейчас мужчина содержится во ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Приморскому краю.