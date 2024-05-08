Верховная рада приняла законопроект о мобилизации осужденных на Украине

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных на Украине. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

«Законопроект <…> о мобилизации осужденных приняли [во втором чтении]», — написал он в телеграм-канале. Железняк добавил, что за принятие документа проголосовали 279 депутатов.