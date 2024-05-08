США займут 28% рынка продвинутых чипов к 2032 году
16:32 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США к 2032 году нарастят с 0% до 28% долю своих производителей на рынке продвинутых чипов, изготовленных по техпроцессу менее 10 нанометров. Такой прогноз приводится в совместном докладе американской Ассоциации производителей полупроводников и консалтинговой компании Boston Consulting Group.
Доля Тайваня на этом рынке составит 47%, Южной Кореи — 9%, европейских государств — 6%, Японии — 5%, а Китая — 2%, полагают авторы доклада. По их мнению, США удастся освоить самостоятельное производство подобной продукции благодаря принятому американским Конгрессом законопроекту о чипах и науке, который позволяет предоставлять субсидии общей суммой в $50 млрд производителям интегральных схем на территории Соединенных Штатов.
По состоянию на 2022 год чипы, изготовленные по техпроцессу менее 10 нанометров, могли производить только тайваньские и южнокорейские компании.
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