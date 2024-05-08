Еврокомиссия подтвердила соглашение об экспроприации доходов от активов РФ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила достижение соглашения послами 27 стран ЕС об экспроприации доходов от замороженных российских активов для закупки на них оружия для Киева.

«Я приветствую сегодняшнее соглашение по нашему предложению использовать доходы от замороженных российских активов для Украины», — написала она в соцсети X, добавив, что закупка на эти деньги оружия «сделает Украину и всю Европу более безопасным местом».