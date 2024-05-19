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В поисках вертолета президента Ирана участвуют около 40 команд - глава Иранского общества Красного Полумесяца

18:02 19.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 40 бригад экстренных служб ведут поиски вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

«40 наших бригад ищут команду президента по всем маршрутам, а я сам выдвинулся на место», — приводит его слова агентство Mehr.

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