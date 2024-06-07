Президент Зимбабве заявил о готовности провести саммит Россия — Африка и позвал Путина
22:00 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о готовности провести у себя в стране саммит Россия — Африка и пригласил президента РФ Владимира Путина.
«Зимбабве способна провести саммит Россия — Африка, — сказал Мнангагва. — Я приглашаю дорогого брата, президента Путина, в гости».
По словам президента, в Зимбабве уже создана инфраструктура для проведения саммита, но нужна внешняя поддержка и мобилизация внутренних резервов.
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