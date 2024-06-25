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Заявление МУС о стремлении сотрудничать с РФ абсурдно — Песков

22:40 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает абсурдным и беспредметным заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) о стремлении к сотрудничеству с Москвой по ситуации на Украине.

«Как абсурд. Мы не признаем юрисдикцию этого суда. Не считаем законными его вердикты. Не видим малейшего предмета для сотрудничества», — ответил представитель Кремля на просьбу ТАСС оценить заявление прокурора МУС Карима Хана.

Ранее прокурор МУС, юрисдикция которого не распространяется на РФ, Карим Хан заявил о стремлении к сотрудничеству с Москвой по ситуации на Украине. Его слова опубликованы на сайте МУС.

25 июня палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. В пресс-службе аппарата СБ РФ назвали это решение ничтожным «сотрясанием воздуха». 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, «заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию.

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