Заявление МУС о стремлении сотрудничать с РФ абсурдно — Песков
22:40 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает абсурдным и беспредметным заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) о стремлении к сотрудничеству с Москвой по ситуации на Украине.
«Как абсурд. Мы не признаем юрисдикцию этого суда. Не считаем законными его вердикты. Не видим малейшего предмета для сотрудничества», — ответил представитель Кремля на просьбу ТАСС оценить заявление прокурора МУС Карима Хана.
Ранее прокурор МУС, юрисдикция которого не распространяется на РФ, Карим Хан заявил о стремлении к сотрудничеству с Москвой по ситуации на Украине. Его слова опубликованы на сайте МУС.
25 июня палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. В пресс-службе аппарата СБ РФ назвали это решение ничтожным «сотрясанием воздуха». 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, «заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию.
НОВОСТИ
- 22:00 25.06.2024
- Путин наградил орденами Мужества посмертно 15 дагестанских полицейских
- 21:20 25.06.2024
- Интернет-экономика РФ за 4 года выросла более чем в 3 раза — Шадаев
- 20:40 25.06.2024
- Авиасалон МАКС в 2024 году отменен
- 20:00 25.06.2024
- Более 300 природных пожаров горят в РФ на площади 800 тыс. га
- 19:20 25.06.2024
- Выдачи ипотеки с господдержкой в мае выросли на 21% — ЦБ РФ
- 18:40 25.06.2024
- Боррель поделился с лидерами ЕС беспокойством насчет сближения Туниса с РФ, КНР и Ираном
- 18:00 25.06.2024
- Литва денонсировала договор с РФ о правой помощи
- 17:32 25.06.2024
- В Дагестане после теракта на 10 суток арестовали главу Сергокалинского района
- 17:12 25.06.2024
- ГД приняла в I чтении проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках
- 17:00 25.06.2024
- Из учебного центра в Черниговской области сбежали мобилизованные осужденные
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать