Путин наградил приехавшего в РФ президента Республики Конго орденом Почета

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве с визитом. Указ главы российского государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Сассу-Нгессо удостоен награды «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго».

В этом году страны отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.