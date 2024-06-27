Путин наградил приехавшего в РФ президента Республики Конго орденом Почета
11:20 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве с визитом. Указ главы российского государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что Сассу-Нгессо удостоен награды «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго».
В этом году страны отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.
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