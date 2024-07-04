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США «то хотят, то не хотят» диалога по стратегической стабильности - Путин

19:35 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возобновление переговоров по стратегической стабильности требует «доброй воли» со стороны США, а в Вашингтоне «то хотят, то не хотят» диалога. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Дело даже не в этом, не в формальной стороне, не в юридической стороне дела, а в сущности тех вопросов, которые мы должны вместе решать. Мы сформулировали свои предложения, я об этом говорил при выступлении в МИДе перед руководствами МИДа, в принципе, это положено на бумагу, но должна быть добрая воля со стороны тех, кто в этом заинтересован», — сказал Путин.

«Мы слышим иногда со стороны Соединенных Штатов, что они хотят на эту тему возобновить разговоры. Непонятно, то они хотят, то уже не хотят. Вот в последний период работы администрации президента [Барака] Обамы нам подали сигнал, что хотят, потом вдруг расхотели», — добавил он.

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