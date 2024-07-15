Плющенко отказался поддержать бойкот Олимпиады по просьбе депутатов
10:20 15.07.2024 Источник: Lenta.ru
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отказал депутатам, просившим его поддержать бойкот летних Олимпийских игр в Париже. По словам экс-фигуриста, с такой просьбой к нему обратились несколько человек.
"Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа", - заявил фигурист.
Бывший спортсмен добавил, что на Игры в Париже нужно обязательно ехать тем, кого до нее допускают. «Все мы знаем прекрасно, откуда мы и какую страну представляем», — подчеркнул он.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. "Лента.Ру"
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