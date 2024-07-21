Трамп: Харрис еще более либеральна и менее компетентна, чем Байден
22:35 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Камала Харрис еще более некомпетентна, чем американский лидер Джо Байден. Такое мнение выразил сын экс-президента Дональд Трамп — младший, комментируя выход Байдена из предвыборной гонки.
«Разница лишь в том, что она (Харрис — прим. ТАСС) еще более либеральна и менее компетентна, чем Джо, а это действительно о чем-то говорит. Ее поставили охранять границу, и мы стали свидетелями самого страшного вторжения нелегалов в нашей истории», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
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