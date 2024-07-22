Порог идентификации при оплате ЖКУ повысили до 60 тыс. руб.

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порог, при котором не будут проводить идентификацию клиента — физического лица при приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), повысили в четыре раза — до 60 тыс. рублей. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Изменения также касаются почтовых переводов денежных средств для уплаты налогов, внесения платы за ЖКУ и пеней за просрочку оплаты ЖКУ. При этом из нормы о непроведении идентификации клиентов — физических лиц при переводах денежных средств в соответствующих целях без открытия банковского счета на сумму до 60 тыс. рублей исключаются переводы электронных денежных средств.

Действующий предельный размер суммы платежа, при котором не требуется идентификация клиента — физлица, в 15 тыс. рублей был установлен в 2009 году. Как отмечали авторы закона, с тех пор размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги вырос более чем в три раза.