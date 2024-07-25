Жители Европы больше всех в мире злоупотребляют алкоголем — ВОЗ
12:32 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрослые жители Европейского региона ВОЗ, охватывающего 53 государства в Европе и Центральной Азии, ежегодно потребляют в среднем 9,2 литра чистого алкоголя. Это самый высокий показатель в мире, сообщает Европейское региональное бюро (ЕРБ) организации.
Согласно последним глобально сопоставимым данным за 2019 год, мужчины в Европейском регионе потребляли почти в четыре раза больше алкоголя в год (14,9 литра), чем женщины (4,0 литра), отмечено в пресс-релизе. В регионе насчитывалось более 470 млн пьющих (людей, употреблявших алкоголь в течение последних 12 месяцев), в среднем двое из каждых трех взрослых употребляли алкоголь. Один из каждых десяти взрослых страдал связанным с этим расстройством и почти каждый двадцатый (5,9%) — алкогольной зависимостью. При этом только 12 из 53 стран добились значительного прогресса в сокращении потребления алкоголя на 10% с 2010 года в соответствии с согласованными целями глобальной системы мониторинга.
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