Глава "Роснефти" Игорь Сечин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили сотрудничество компании и региона

12:55

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили перспективы выполнения значимых, в том числе инфраструктурных проектов компании в регионе. Край является стратегическим регионом присутствия «Роснефти», где работают ее крупные активы, среди которых «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод. Также в Красноярском крае развивается крупнейший инвестиционный проект в мировой энергетике – «Восток Ойл».

Как отметил Игорь Сечин, «Роснефть» – крупнейший налогоплательщик региона. В 2023 году компания направила в региональный бюджет более 67 млрд руб. налоговых платежей, что составило 16% всех поступлений. Кроме того, «Роснефть» широко сотрудничает с предприятиями края, поддерживает красноярских поставщиков и подрядчиков. В частности, в 2023 году с местными компаниями заключены договоры на почти 50 млрд руб.

На предприятиях «Роснефти» в Красноярском крае работают более 28 тыс. человек. «Планируем, что к концу 2024 года количество сотрудников на наших предприятиях приблизится к 40 тыс. Такой существенный рост связан, в первую очередь, с реализацией масштабного проекта «Восток Ойл», – заявил Сечин. По его словам, «Роснефть» помогает властям края решать социально-экономические проблемы, например, поддерживает региональную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья на полуострове Таймыр. Также «Роснефть» поддерживает образовательные учреждения, что позволяет вести комплексную подготовку квалифицированных рабочих и инженерных кадров для проекта «Восток Ойл». При этом правительства региона содействует в строительстве в Красноярске корпоративного учебного центра с полигоном практического тренинга, оснащенного реальным производственным оборудованием.

Также «Роснефть» вместе с правительством Красноярского края выполняют в регионе комплексный лесоклиматический проект, который позволит увеличить поглощение парниковых газов в объеме 10 млн тонн СО2-эквивалента за период действия программы