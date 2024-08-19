РФ готова участвовать в урегулировании между Азербайджаном и Арменией — Путин
14:12 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва готова участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе.
«Мы с вами уже вчера коснулись этой темы, сегодня продолжим. Это касается урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Ясно, и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», — сказал Путин.
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