РФ готова участвовать в урегулировании между Азербайджаном и Арменией — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва готова участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе.

«Мы с вами уже вчера коснулись этой темы, сегодня продолжим. Это касается урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Ясно, и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», — сказал Путин.