ВВП РФ в 2024 году вырастет на 3,9%

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темп роста российской экономики по итогам 2024 года составит 3,9%. В 2025–2027 годах ожидается умеренная траектория роста ВВП РФ — 2,5-2,8% в год, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета.

«По итогам 2024 года темпы роста экономики сложатся на уровне 3,9% ВВП. В 2025–2027 годах экономическая динамика вернется на умеренную траекторию в 2,5-2,8%, и в дальнейшем рост продолжится темпом около 3,0-3,2% (2028–2030 годах) — то есть выйдет на траекторию, соответствующую национальным целям развития», — говорится в материалах.