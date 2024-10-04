0
0
51
НОВОСТИ

Вылазка ВСУ под Курском была направлена на провокацию жесткого ответа России — глава ФСБ

11:05 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область было направлено на провокацию непропорционально жесткого ответа России и срыва возможности мирного урегулирования в ближайшей перспективе. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

«Вылазка украинских формирований в Курской области в очередной раз продемонстрировала преступную сущность режима Зеленского, — заявил Бортников. — Никак не облегчая положение ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жесткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 04.10.2024
Орбан назвал холодной войной экономический курс Евросоюза
0
35
11:00 04.10.2024
США не намерены участвовать в возможном ответном ударе Израиля по Ирану — FT
0
84
10:32 04.10.2024
НАТО на фоне неудач Киева толкает его к диверсионно-террористической войне — глава ФСБ
0
145
10:20 04.10.2024
США потратят $1,2 млрд на пополнение арсеналов после атак Ирана и хуситов — Bloomberg
0
154
10:05 04.10.2024
Каждый второй заемщик в России имеет проблемы с выплатами по кредитам — исследование
0
182
10:00 04.10.2024
Борис Джонсон заявил, что Трамп не допустит «падения Украины» в случае победы на выборах
0
198
09:32 04.10.2024
Успешная операция Израиля против ядерных объектов Ирана практически нереальна — FT
0
252
09:20 04.10.2024
Новый премьер Японии заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с РФ
0
241
09:05 04.10.2024
Подавленный дрон упал на территорию нефтебазы в Воронежской области
0
276
09:00 04.10.2024
18 украинских БПЛА сбиты за ночь над территорией России
0
273

Возврат к списку