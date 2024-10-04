Вылазка ВСУ под Курском была направлена на провокацию жесткого ответа России — глава ФСБ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область было направлено на провокацию непропорционально жесткого ответа России и срыва возможности мирного урегулирования в ближайшей перспективе. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

«Вылазка украинских формирований в Курской области в очередной раз продемонстрировала преступную сущность режима Зеленского, — заявил Бортников. — Никак не облегчая положение ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жесткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе».