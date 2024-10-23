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Лидеры БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН, в том числе Совбеза

16:12 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран — участниц БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу Организации Объединенных Наций (ООН), в том числе ее Совета Безопасности, для повышения демократичности, представительности и эффективности ООН. Соответствующая позиция отражена в принятой по итогам саммита БРИКС Казанской декларации.

«Признавая Йоханнесбургскую декларацию 2023 года, мы подтверждаем поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в целях повышения ее демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также расширения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на насущные глобальные вызовы, и поддерживаем законные устремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе государств БРИКС, играть более значимую роль в международных делах, в частности, в ООН, включая ее Совет Безопасности», — говорится в тексте документа.

«Мы признаем законные устремления африканских стран, отраженные в консенсусе Эзулвини и Сиртской декларации», — также отмечается в документе.

Государства БРИКС выступили за реформу Бреттон-Вудских институтов за счет расширения вклада развивающихся стран в мировую экономику. Соответствующий тезис отражен в Казанской декларации саммита БРИКС.

«Мы вновь подтверждаем приверженность поддержанию прочной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности при центральной роли Международного валютного фонда (МВФ), основанного на системе квот и обладающего достаточными финансовыми ресурсами. Мы призываем к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах, с тем чтобы отразить их вклад в мировую экономику», — говорится в документе.

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