Дума приняла закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции
14:00 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, итоговом, чтении законопроект, устанавливающий наказание до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории России.
Документ был внесен в Госдуму ранее в октябре в пакете инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике. Изменениями дополняется Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
В частности, ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) дополняется новой частью, согласно которой к числу особо тяжких преступлений будет относиться организация незаконной миграции, совершенная организованной группой или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории России. За такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей.
НОВОСТИ
- 14:12 29.10.2024
- Перемещения Байдена и Трампа можно отследить через фитнес-приложение — СМИ
- 13:32 29.10.2024
- Запад позволяет себе недопустимые ультиматумы Грузии, это нужно прекратить — Песков
- 13:20 29.10.2024
- ВС РФ нанесли поражение центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ
- 13:05 29.10.2024
- Российские войска за сутки освободили три населенных пункта в ДНР
- 13:00 29.10.2024
- Новый парламент Грузии соберется, даже если президент не назначит заседание — спикер
- 12:32 29.10.2024
- Правительство Ирана намерено увеличить оборонный бюджет на 200%
- 12:20 29.10.2024
- Украина перестала считаться с Польшей в контексте конфликта с РФ — Дуда
- 12:05 29.10.2024
- Мосгорсуд приговорил к 13,5 года IT-специалиста за попытку передать ЦРУ секретные сведения
- 12:00 29.10.2024
- Глава МИД КНДР прибыла во Владивосток, в среду она посетит с визитом Москву — диписточник
- 11:32 29.10.2024
- Кабмин спишет часть долгов по бюджетным кредитам для 25 регионов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать