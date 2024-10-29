Дума приняла закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, итоговом, чтении законопроект, устанавливающий наказание до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории России.

Документ был внесен в Госдуму ранее в октябре в пакете инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике. Изменениями дополняется Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

В частности, ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) дополняется новой частью, согласно которой к числу особо тяжких преступлений будет относиться организация незаконной миграции, совершенная организованной группой или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории России. За такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей.