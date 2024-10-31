При взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске 2 человека погибли и 11 пострадали — МЧС региона

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После вспышки паров газовоздушной смеси в пятиэтажном многоквартирном доме в городе Черкесске 2 человека погибли и 11 пострадали, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

«По предварительной информации, в результате происшествия погибли 2 человека, 11 человек пострадали», — говорится в сообщении.