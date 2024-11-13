Компания BI.ZONE обеспечила мониторинг IT-инфраструктуры конференции Форума партнерства Россия-Африка

14:40

Компания BI.ZONE обеспечила мониторинг IT-инфраструктуры первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Эксперты BI.ZONE TDR проводили мониторинг на протяжении всей работы конференции, постоянно взаимодействуя при этом со штабом кибербезопасности мероприятия. В результате удалось обеспечить работоспособность IT-ресурсов конференции и надежную защиту чувствительных данных.

Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка прошла 9-10 ноября в Сочи на площадке университета «Сириус». В ней приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители внешнеполитических ведомств и отраслевых министерств России и стран Африки. Пленарное заседание конференции прошло под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

На протяжении всего времени работы конференции специалисты BI.ZONE TDR вели непрерывный мониторинг IT-инфраструктуры мероприятия. Это позволило обеспечить ее работоспособность и защитить от компрометации обрабатываемые в ней чувствительные данные.

«К обеспечению безопасности конференций такого масштаба и значения по понятным причинам предъявляются особенно высокие требования, – отметил руководитель BI.ZONE TDR Андрей Шаляпин. – Команда BI.ZONE TDR успешно провела мониторинг инцидентов кибербезопасности IT-инфраструктуры на протяжении всей работы конференции, находясь при этом в непрерывном взаимодействии со штабом кибербезопасности мероприятия».

Ранее эксперты BI.ZONE TDR обеспечили мониторинг XVI саммита БРИКС в Казани и других мероприятий фонда «Росконгресс».