Компания BI.ZONE обеспечила мониторинг IT-инфраструктуры конференции Форума партнерства Россия-Африка
14:40 13.11.2024
Компания BI.ZONE обеспечила мониторинг IT-инфраструктуры первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Эксперты BI.ZONE TDR проводили мониторинг на протяжении всей работы конференции, постоянно взаимодействуя при этом со штабом кибербезопасности мероприятия. В результате удалось обеспечить работоспособность IT-ресурсов конференции и надежную защиту чувствительных данных.
Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка прошла 9-10 ноября в Сочи на площадке университета «Сириус». В ней приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители внешнеполитических ведомств и отраслевых министерств России и стран Африки. Пленарное заседание конференции прошло под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
На протяжении всего времени работы конференции специалисты BI.ZONE TDR вели непрерывный мониторинг IT-инфраструктуры мероприятия. Это позволило обеспечить ее работоспособность и защитить от компрометации обрабатываемые в ней чувствительные данные.
«К обеспечению безопасности конференций такого масштаба и значения по понятным причинам предъявляются особенно высокие требования, – отметил руководитель BI.ZONE TDR Андрей Шаляпин. – Команда BI.ZONE TDR успешно провела мониторинг инцидентов кибербезопасности IT-инфраструктуры на протяжении всей работы конференции, находясь при этом в непрерывном взаимодействии со штабом кибербезопасности мероприятия».
Ранее эксперты BI.ZONE TDR обеспечили мониторинг XVI саммита БРИКС в Казани и других мероприятий фонда «Росконгресс».
Новости
- 16:00 13.11.2024
- В Москве заочно арестована и объявлена в розыск замглавы МУС Алапини-Гансу
- 15:55 13.11.2024
- Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2025 год
- 15:32 13.11.2024
- Россия намерена добиться углеродной нейтральности к 2060 году — Мишустин
- 15:12 13.11.2024
- ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 450 человек — МО РФ
- 15:00 13.11.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Ровнополя в ДНР
- 14:32 13.11.2024
- Действия абхазской оппозиции наносят ущерб республике — депутат ГД
- 14:12 13.11.2024
- Рютте поблагодарил США за то, что Россия еще не победила на Украине
- 14:00 13.11.2024
- Радикалы Газы опубликовали видео с заложником, представившимся Александром Труфановым
- 13:32 13.11.2024
- Релоканты чудовищно и окончательно оторваны от РФ, их мнение неинтересно — Песков
- 13:20 13.11.2024
- Силы РФ закрепились у Купянска, Киев начал выводить из окрестностей военных и технику
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать