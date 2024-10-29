Компания BI.ZONE обеспечила мониторинг IT-инфраструктуры саммита БРИКС

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В ходе XVI саммите БРИКС, который прошел в Казани 22-24 октября, специалисты BI.ZONE TDR проводили непрерывный оперативный мониторинг IT-инфраструктуры, помогая обеспечить защиту чувствительных данных и работоспособность ресурсов мероприятия. Эксперты при этом постоянно взаимодействовали со штабом кибербезопасности саммита БРИКС.

В саммите приняли участие представители более 30 государств, на его полях обсуждались вопросы стратегического сотрудничества и дальнейшего развития объединения. Международные мероприятия такого уровня вызывают повышенный интерес киберпреступников.

«Встреча лидеров государств в рамках XVI саммита БРИКС является событием широкого масштаба. В этом году мероприятие собрало представителей из 36 стран. Организация такой встречи требует серьезного подхода к обеспечению безопасности. Для этого команда BI.ZONE TDR проводила мониторинг инцидентов кибербезопасности IT-инфраструктуры саммита», – рассказал руководитель BI.ZONE TDR Андрей Шаляпин.

Принятые меры позволили обеспечить бесперебойный ход трансляций и работу самой площадки, а также защитить чувствительные данные от возможных утечек.

Ранее эксперты BI.ZONE TDR представили аналитический отчет по атакам и киберинцидентам за III квартал 2024 года. Общее число киберинцидентов выросло на 8%. Лидерами по числу инцидентов, как и в первом полугодии, остаются промышленность (36%), IT-отрасль (26%), а также финансовые и страховые организации (20%). При этом сохраняется тенденция к уменьшению количества высококритичных инцидентов. Это говорит о том, что в подавляющем большинстве случаев преступников останавливают прежде, чем они успевают развить атаку.