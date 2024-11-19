0
0
16
НОВОСТИ

Удары западными ракетами по РФ можно будет считать нападением НАТО — Медведев

14:00 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары западными ракетами большой дальности вглубь территории России можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII (третья мировая война — прим. ТАСС)», — написал замглавы Совбеза РФ в своем телеграм-канале, комментируя публикации о разрешении президентом США Джо Байденом наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь России.

Медведев напомнил, что Путин в сентябре уже говорил о реакции Москвы в случае таких ударов, а сегодня была утверждена новая версия Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания. «Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества», — заметил Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:59 19.11.2024
Известные артисты проводят открытые уроки в московских школах искусств — Сергунина
0
8
13:32 19.11.2024
ВС РФ освободили Новоселидовку в ДНР
0
104
13:20 19.11.2024
В Госдепе США подтвердили, что Байден разрешил наносить удары вглубь РФ
0
139
13:05 19.11.2024
Власти Грузии не будут просить оппозицию войти в парламент — правящая партия
0
154
13:00 19.11.2024
РФ может дать ядерный ответ на использование западных неядерных ракет ВС Украины — Песков
0
179
12:32 19.11.2024
Писториус считает, что разрыв кабеля в Балтийском море произошел в результате диверсии
0
252
12:20 19.11.2024
Ядерное сдерживание будет применяться и против стран, помогающих в агрессии против РФ
0
256
12:05 19.11.2024
Берлин боится, что Трамп заставит ФРГ покупать газ у США — президент Польши
0
258
12:00 19.11.2024
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ
0
287
11:32 19.11.2024
Ряд стран ЕС разрешил удары своим оружием вглубь РФ, не объявляя об этом — Боррель
0
326

Возврат к списку