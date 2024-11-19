Удары западными ракетами по РФ можно будет считать нападением НАТО — Медведев

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары западными ракетами большой дальности вглубь территории России можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII (третья мировая война — прим. ТАСС)», — написал замглавы Совбеза РФ в своем телеграм-канале, комментируя публикации о разрешении президентом США Джо Байденом наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь России.

Медведев напомнил, что Путин в сентябре уже говорил о реакции Москвы в случае таких ударов, а сегодня была утверждена новая версия Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания. «Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества», — заметил Медведев.