Путин поручил охранять все важные объекты, включая Крымский мост — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручал обеспечить охрану всех объектов критической инфраструктуры, включая и Крымский мост. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге публикацию Global Defense Corp о возможных атаках западными дальнобойными ракетами переправы через Керченский пролив.

«Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и [Крымского] моста», — заверил представитель Кремля.