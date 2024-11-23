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Медведев не рассчитывает на быструю отмену Трампом всех санкций против РФ

08:50 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп после вступления в должность президента США вряд ли моментально отменит все санкции против России: эти рестрикции выгодны Вашингтону. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Я полагаю, что вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал», — напомнил политик в ответ на вопрос, ожидает ли Россия снятия санкций после инаугурации Трампа.

В частности, пояснил зампред Совбеза РФ, Трамп хотел ограничить поставки российского газа в Европу и продавать туда американские энергоресурсы. «В известном смысле прекращение санкций не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. Какими [Трамп] будет руководствоваться соображениями, я не знаю, но это действительно необходимо сделать. Просто для того, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество», — подчеркнул Медведев, говоря об отмене санкций.

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