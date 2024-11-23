Европейцы мерзнут без российского газа, указал Медведев
14:00 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прекращение поставок российского газа в Европу привело к тому, что люди там мерзнут, а производства останавливаются. На это указал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Речь об этом зашла в контексте санкционной политики Запада по отношению к России. Медведев напомнил, что Дональд Трамп хотел ограничить поставки российского газа в Европу и продавать туда американские энергоресурсы. «Что сейчас и происходит. А нашего газа в Европе нет. Поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются», — констатировал зампред Совбеза РФ.
НОВОСТИ
- 13:00 23.11.2024
- Америка стремительно движется к банкротству — Маск
- 12:30 23.11.2024
- США и Великобритания хотят «палестинизировать» украинский кризис — газета Sabah
- 12:00 23.11.2024
- Звуковая волна от столкновения пяти галактик дошла до Земли
- 11:30 23.11.2024
- Украина не должна одна принимать решение о начале переговоров с РФ — Меркель
- 11:00 23.11.2024
- Путин огласит послание парламенту в следующем году, подготовка уже началась — Песков
- 10:30 23.11.2024
- В армянском обществе позитивно настроены относительно сближения с ЕС — Пашинян
- 10:00 23.11.2024
- Разведывательный БПЛА был обнаружен рядом с британским авианосцем в Гамбурге — Bild
- 09:30 23.11.2024
- Киев перебросил в Часов Яр резерв из числа элитных подразделений
- 09:00 23.11.2024
- Около 600 тыс. человек покинули Ливан после начала военной операции Израиля
- 08:50 23.11.2024
- Медведев не рассчитывает на быструю отмену Трампом всех санкций против РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать