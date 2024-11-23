Европейцы мерзнут без российского газа, указал Медведев

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение поставок российского газа в Европу привело к тому, что люди там мерзнут, а производства останавливаются. На это указал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Речь об этом зашла в контексте санкционной политики Запада по отношению к России. Медведев напомнил, что Дональд Трамп хотел ограничить поставки российского газа в Европу и продавать туда американские энергоресурсы. «Что сейчас и происходит. А нашего газа в Европе нет. Поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются», — констатировал зампред Совбеза РФ.